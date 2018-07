Americano é eleito para presidir Federação Internacional de Tênis

Haggerty foi eleito durante a reunião anual da ITF, realizada em Santiago. Ele chegou à vitória na segunda votação, ao obter 200 votos. Superou a indiana Anil Khanna, com 192 votos. O suíço Rene Stammbach e o espanhol Juan Margets foram eliminados da disputa ainda na primeira votação.

Aos 58 anos, Haggerty é a principal liderança do tênis nos Estados Unidos. Ele é o presidente da Associação de Tênis dos EUA, o que lhe dá o cargo de principal dirigente também do US Open, um dos quatro torneios de Grand Slam do circuito de tênis. Agora, como presidente da ITF, ele ampliará sua atuação sobre as demais competições deste nível, uma vez que a entidade é mais conhecida por administrar o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e o próprio US Open.

O americano ocupará o lugar que pertenceu a Ricci Bitti por 16 anos. O italiano ganhou as manchetes no ano passado pelos ataques ao Comitê Rio-2016. Como presidente das Associação das Federações Internacionais Olímpicas de Verão, ele afirmara que a organização dos Jogos do Rio apresentava a situação mais crítica dos últimos 20 anos. Com a aceleração das obras, que apresentam ritmo normal no momento, o italiano amenizou suas críticas.