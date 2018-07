Americanos vencem e se garantem antecipadamente na final da Copa Hopman

Os Estados Unidos se garantiram nesta terça-feira na decisão da Copa Hopman, torneio por equipes mistas, realizado em Perth, na Austrália, após vencer o seu segundo compromisso pelo Grupo B, assegurando a sua classificação com uma rodada de antecedência.

Nesta terça, CoCo Vandeweghe (36ª colocada no ranking) e Jack Sock (23º) superaram a equipe da Espanha por 3 a 0, assegurando o segundo triunfo sem sequer uma derrota, pois na estreia também haviam triunfado por 3 a 0, diante da República Checa.

Dessa vez, Vandeweghe venceu Lara Arruabarrena (65ª) por 6/2 e 6/4 e Sock superou, de virada, Feliciano Lopez (28º) por 3/6, 6/2 e 6/3. Com o confronto já definido, os norte-americanos ganharam o jogo de duplas mistas por 4/3, 3/4 e 4/3.

Na outra série do dia, República Checa derrotou a atual campeã Austrália por 2 a 1. Nick Kyrgios (13º) superou Adam Pavlasek (75º) por 7/5 e 6/4 no primeiro jogo do dia, mas depois os checos conseguiram a virada. Primeiro, Lucie Hradecka (166º) bateu Daria Gavrilova (25º) por 4/6, 6/4 e 6/4. Já no jogo de duplas mistas, Hradecka e Pavlasek venceram Kyrgios e Gavrilova por 3/4, 4/3 e 4/2.

Assim, os Estados Unidos acumulam dois triunfos na chave e com um saldo de seis vitórias, sem chances de serem ultrapassados por República Checa e Espanha, que ganharam um duelo cada. Já a Austrália perdeu os dois compromissos que disputou. A rodada final do Grupo B, com Espanha x República Checa e Austrália x EUA, terá caráter amistoso na próxima quinta.

Nesta quarta-feira, vai ser disputada a segunda rodada do Grupo A, com Grã-Bretanha x França e Alemanha x Suíça.