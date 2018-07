Ana Ivanovic arrasa canadense e vai às quartas em Stanford

A tenista sérvia Ana Ivanovic não teve qualquer dificuldade para confirmar seu favoritismo diante da canadense Carol Zhao, que ocupa apenas a 421ª posição no ranking. Ex-número 1 do mundo - aparece hoje em 11º lugar -, ela precisou de apenas 54 minutos para ganhar por duplo 6/1, nesta quinta-feira, e garantir sua vaga nas quartas de final do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos.

Agora, porém, Ivanovic certamente terá muito mais trabalho para avançar em Stanford. Nas quartas de final, ela enfrentará a norte-americana Serena Williams, que está voltando a competir após ficar cerca de um mês afastada por causa de uma virosa. A líder do ranking mundial já venceu na estreia e tentará confirmar o ótimo retrospecto diante da sérvia, contra quem ganhou cinco de seis jogos.

Outro confronto das quartas de final do torneio também foi definido nesta quinta-feira. A alemã Angelique Kerber ganhou da norte-americana Coco Vandeweghe por 7/6 (7/4), 0/6 e 6/2 e se classificou para enfrentar a espanhola Garbine Muguruza Blanco, que derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova com um duplo 6/4. No histórico, a tenista da Alemanha venceu o único jogo entre elas.

WASHINGTON

No Torneio de Washington, também nos Estados Unidos, destaque nesta quinta-feira para a russa Ekaterina Makarova, cabeça de chave número 2, que derrotou a norte-americana Lauren Davis por 6/2 e 6/4. Sua adversária nas quartas de final será a sua compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, classificada após vitória sobre a japonesa Hiroko Kuwata com um duplo 6/3.

Também nesta quinta-feira, foi definido outro confronto das quartas de final em Washington. A russa Svetlana Kuznetsova confirmou o favoritismo diante da belga Kirsten Flipkens, com a vitória por 6/4 e 7/5, e avançou para enfrentar a norte-americana Vania King, que ganhou o duelo com sua compatriota Christina Mchale por 6/1 e 6/3 e segue viva na disputa do título nos Estados Unidos.