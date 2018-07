Ana Ivanovic derrota Jelena Jankovic e pega Maria Sharapova na final

STUTTGART - No duelo de sérvias, a número 12 do mundo, Ana Ivanovic, levou a melhor sobre a compatriota Jelena Jankovic e se garantiu na decisão do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h28min de jogo, e agora terá pela frente na decisão a russa Maria Sharapova.

Ivanovic foi melhor durante a partida e deu poucas chances a Jankovic, mesmo tendo um ranking pior que o da adversária, oitava do mundo. A sérvia teve o serviço quebrado apenas uma vez, conseguiu três vezes vencer o game no saque da rival e arrancou para uma vitória até certo ponto tranquila.

Na decisão, ela terá que lidar novamente com a condição de zebra, já que Sharapova é a número 9 do ranking e venceu o Torneio de Stuttgart no ano passado. Além disso, a russa leva ampla vantagem no confronto direto entre elas, tendo vencido Ivanovic em sete das nove partidas que disputaram.

MARRAKECH

No Torneio de Marrakech, no Marrocos, as finalistas também foram conhecidas neste sábado. Cabeça de chave número 1, a eslovaca Daniela Hantuchova foi surpreendida pela suíça Romina Oprandi, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3. Na decisão, Oprandi enfrentará a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor, que passou pela compatriota Garbine Muguruza por 2 sets a 0: 6/0 e 6/3.