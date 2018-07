Ana Ivanovic derrota Stosur e enfrenta Serena Williams na Austrália

MELBOURNE - A sérvia Ana Ivanovic frustrou nesta sexta-feira a torcida local no Aberto da Austrália. Pela terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne, a número 14 do mundo avançou às oitavas de final ao derrotar a australiana Samantha Stosur, 17ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/4 e 6/2.

Stosur era a principal esperança australiana em Melbourne, mesmo que ela nunca tenha conseguido passar das oitavas de final no torneio. E, dessa vez, ela parou uma rodada antes, principalmente porque sofreu com estilo agressivo de Ivanovic, que disparou 46 winners, contra apenas 21 da tenista australiana.

Classificada às oitavas de final do Aberto da Austrália, a sérvia, que já liderou o ranking da WTA, terá um desafio complicado pela frente. Ivanovic vai enfrentar Serena Williams, atual número 1 do mudo. A norte-americana está em vantagem de 4 a 0 no confronto direto e nunca perdeu sequer um set para a tenista sérvia.