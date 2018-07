Ana Ivanovic estreia com vitória em Roland Garros sobre cazaque

A tenista sérvia Ana Ivanovic começou bem a sua caminhada no Torneio de Roland Garros. Neste domingo, a cabeça de chave número 7 venceu Yaroslava Shvedova, do Casaquistão, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6-0. Apesar da dificuldade e derrota no primeiro set, a sérvia aplicou um pneu na última parcial e mostrou que pode surpreender na edição deste ano do Grand Slam francês. A adversária de Ivanovic na segunda rodada será a japonesa Misaki Doi, que venceu neste domingo a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Na surpresa da primeira rodada no feminino, a croata Donna Vekic, treinada pela ex-campeã de Roland Garros Iva Majoli, venceu a francesa Caroline García, cabeça de chave 31, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. A tenista da casa sentiu a pressão por jogar em Roland Garros com a torcida toda a favor.

A checa Lucie Safarova, cabeça de chave número 13, precisou de dois tie-breaks para confirmar o favoritismo e vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (11/9). A italiana Flavia Pennetta, cabeça nº 28, também estreou com vitória sobre a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1.

Nos outros resultados, a eslovena Polona Hercog eliminou a cabeça de chave nº 24, a chinesa Peng Shuai, por abandono. Magdalena Rybarikova, da Eslováquia, venceu Olivia Rogowska, da Austrália, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/5 e 6/2. Outra japonesa, Kurumi Nara, venceu mais uma tenista da casa, a francesa Oceane Dodin, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/5 e 6/1. Ainda neste domingo, a russa Elena Vesnina bateu a belga Kirsten Flipkens, também por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/3.