Ana Ivanovic estreia com vitória no Torneio de Stanford

A tenista sérvia Ana Ivanovic estreou com uma boa vitória no Torneio de Stanford, nesta terça-feira, nos Estados Unidos. Mesmo diante de uma adversária perigosa, a alemã Sabine Lisicki, que ocupa a 29ª colocação no ranking mundial, ela ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1.

Ex-número 1 do mundo - ocupa atualmente a 11ª colocação -, Ivanovic enfrentará agora a canadense Carol Zhao, que também se classificou para a segunda rodada do torneio nesta terça-feira, após abandono da belga Yanina Wickmayer no segundo set da partida.

Também nesta terça-feira, pela primeira rodada em Stanford, a espanhola Garbine Muguruza Blanco eliminou a eslovaca Dominika Cibulkova por 6/2, 4/6 e 6/2 e a porto-riquenha Monica Puig derrotou a espanhola Carla Suarez Navarro (Spain) por 6/3 e 7/5.

WASHINGTON - No Torneio de Washington, também nos Estados Unidos, o destaque nesta terça-feira foi a eliminação da checa Lucie Safarova, que era a cabeça de chave número 1. Ela perdeu logo na estreia para a francesa Kristina Mladenovic por 2/6, 6/3 e 6/3.

Em outros jogos do dia em Stanford, duas vitórias tranquilas de tenistas russas. Ekaterina Makarova derrotou a eslovaca Magdalena Rybarikova com um duplo 6/1 e Anastasia Pavlyuchenkova ganhou da francesa Virginie Razzano com um duplo 6/2.