Ana Ivanovic supera Bouchard e ganha a primeira no Masters

A sérvia Ana Ivanovic se recuperou nesta quarta-feira da sua derrota para a norte-americana Serena Williams na estreia Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura. Em partida válida pela segunda rodada do Grupo Vermelho, a número 7 do mundo derrotou a canadense Eugenie Bouchard, quinta colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 23 minutos.

A vitória desta quarta-feira foi a primeira de Ivanovic em três confrontos, sendo que o anterior foi nas quartas de final do Aberto da Austrália deste ano. E esse resultado deixou a definição das classificadas do Grupo Vermelho para as semifinais do Masters da WTA para a rodada final. Agora, a chave é liderada pela romena Simona Halep com duas vitórias, enquanto a norte-americana Serena Williams e Ivanovic somam um triunfo e uma derrota. Já Bouchard foi batida nos dois jogos que disputou.

Nesta quinta-feira, Serena vai encarar Bouchard pela rodada final do Grupo Vermelho, com o outro jogo, entre Halep e Ivanovic, marcado para a sexta-feira. A quinta em Cingapura também terá os dois jogos da segunda rodada do Grupo Branco: Agnieszka Radwanska x Caroline Wozniacki e Maria Sharapova x Petra Kvitova.

Diante de Bouchard, Ivanovic foi soberana no primeiro set e chegou a abrir 5/0, com quebras de serviço no segundo e quarto games, antes de fechar a parcial em 6/1. O segundo set foi mais equilibrado, com as tenistas trocando quebras de saque no dois primeiros games. Depois, porém, no sétimo e no nono, Ivanovic converteu break points para vencer o set por 6/3 e o jogo por 2 a 0.