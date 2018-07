Anabel Medina Garrigues conquista título em Palermo pela quinta vez

PALERMO - A tenista espanhola Anabel Medina Garrigues conquistou neste domingo o seu quinto título na história do Torneio de Palermo, na Itália, repetindo as vitórias de 2001, 2004, 2005 e 2006. Dessa vez, ela ganhou na final da eslovena Polona Hercog por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Número 39 do mundo, Garrigues tem 28 anos e já soma 11 títulos na carreira, sendo 10 em torneios disputados no saibro, como é o caso de Palermo. E, para vencer neste domingo, ela acabou com a sequência de nove vitórias de Hercog, que tinha sido campeã na Suécia na semana passada.

Bas Gastein. No Torneio de Bad Gastein, na Áustria, o título também foi para a Espanha. A espanhola Maria Jose Martinez Sanchez venceu neste domingo a austríaca Patricia Mayr-Archleitner por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5, e foi a campeã da competição disputada em quadras de saibro.

Atualmente em 54.º lugar no ranking mundial, Maria Jose Martinez Sanchez também tem 28 anos. E somou neste domingo o quarto título de sua carreira profissional, repetindo as conquistas de Bogotá (2009), Bastad (2009) e Roma (2010) - todos em torneios disputados no saibro.