Anderson confirma favoritismo e avança às quartas de evento da ATP na Índia

O sul-africano Kevin Anderson começou 2019 confirmando o seu favoritismo. Nesta quarta-feira, o número 6 do mundo venceu o seu primeiro jogo oficial na temporada ao derrotar o sérvio Laslo Djere, o 93º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6), na sua estreia no Torneio de Pune.

Anderson foi vice-campeão do ATP 250 indiano no ano passado e começou a temporada sendo finalista de um torneio de exibição realizado em Abu Dabi, perdendo para o sérvio Novak Djokovic na final.

O triunfo desta quarta-feira garantiu a sua passagem às quartas de final, fase em que terá pela frente o espanhol Jaume Munar, o número 81 do mundo, que derrotou o italiano Simone Bolelli por 7/5 e 6/0.

Os outros três confrontos das quartas de final do Torneio de Pune também estão definidos e serão: Gilles Simon (França) x Benoit Paire (França), Steve Darcis (Bélgica) x Malek Jaziri (Tunísia) e Ivo Karlovic (Croácia) e Ernests Gulbis (Letônia).

EM DOHA

Após superar o húngaro Marton Fucsovics de virada no seu segundo compromisso em Doha, o sérvio Novak Djokovic conheceu o seu próximo adversário no Torneio de Doha. E será o georgiano Nikoloz Basilashvili, o número 21 do mundo, que aplicou 6/3 e 6/4 no russo Andrey Rublev. O número 1 do mundo venceu o único duelo que fez com o rival, na última edição do Masters 1000 de Roma e tentará repetir o resultado para se garantir nas semifinais.

Também nesta quarta-feira em Doha, o francês Pierre-Hugues Herbert e o checo Tomas Berdych triunfaram na conclusão da rodada e agora vão duelar nas quartas de final do Torneio de Doha.