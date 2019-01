Anderson e Karlovic vencem e fazem final de torneio da ATP na Índia

A final do Torneio de Pune, na Índia, envolverá dois dos principais sacadores do circuito mundial do tênis. Nesta sexta-feira, o sul-africano Kevin Anderson e o croata Ivo Karlovic dispararam, somados, 54 aces e venceram seus jogos pelas semifinais, garantindo presença na decisão do ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália.

Em um duelo entre dois cabeças de chave, Anderson, o número 6 do mundo, se deu melhor e superou o francês Gilles Simon, o 30º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6, em 1 hora e 48 minutos.

O sul-africano fez 21 aces, 20 a mais do que o seu oponente, e converteu os dois break points que teve para triunfar, só perdendo o saque uma vez, ainda que tenha estado ameaçado em dez oportunidades.

Na outra semifinal, Karlovic, o número 100 do mundo, fez 33 aces e derrotou o belga Steve Darcis, que anotou apenas três, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/3, em 1 hora e 55 minutos de uma partida em que cada tenista converteu um break point.

Anderson, que foi vice-campeão do Torneio de Pune no ano passado, entrará em quadra neste sábado em vantagem no confronto direto com Karlovic. O sul-africano venceu três do quatro duelos anteriores, ainda que o croata tenha abandonado os dois últimos.