Anderson e Nishikori avançam e Wawrinka é eliminado em Tóquio

Dois dos principais favoritos ao título do Torneio de Tóquio, o sul-africano Kevin Anderson e o local Kei Nishikori venceram seus jogos nesta quarta-feira e avançaram na chave da competição japonesa, de nível ATP 500. O canadense Milos Raonic também avançou, enquanto o suíço Stan Wawrinka se despediu da competição nas oitavas.

Vice-campeão de Wimbledon, Anderson fez sua estreia na quadra dura do torneio japonês. E, na condição de segundo cabeça de chave, bateu o australiano Matthew Ebden por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/1) e 6/2. Apesar dos 22 aces, o 9º do ranking precisou de 2h11min para superar o 48º do mundo.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Anderson vai encarar o norte-americano Frances Tiafoe. Se confirmar o favoritismo, o sul-africano poderá cruzar nas quartas com o australiano Nick Kyrgios, que também venceu em sua estreia, nesta quarta, ao superar o local Yoshihito Nishioka por 7/5 e 7/6 (7/3) - o japonês estava embalado pelo título obtido em Shenzhen, no fim de semana, em sua primeira conquista na ATP. Kyrgios, nas oitavas, vai duelar com o francês Richard Gasquet.

Outro a estrear nesta quarta foi o também australiano Alex De Minaur, que venceu o francês Gilles Simon por 6/7 (1/7), 7/6 (7/5) e 6/2. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas.

Já pelas oitavas de final, Nishikori e Raonic venceram sem perder sets. Terceiro cabeça de chave, o tenista da casa superou o francês Benoit Paire por 6/3 e 7/5, em 1h27min. O 12º do mundo oscilou ao longo da partida contra o 63º do ranking e chegou a perder o saque por três vezes. Em compensação, faturou cinco quebras, em 11 oportunidades cedidas pelo rival. O próximo adversário de Nishikori, ex-número quatro do mundo, vai sair justamente do duelo entre De Minaur e Tsitsipas.

Raonic, por sua vez, fez valer a condição de sexto pré-classificado ao bater outro tenista da casa, Yosuke Watanuki, que saiu do qualifying, por 6/3 e 7/6 (7/2). O 20º do mundo disparou 15 aces para sacramentar a vitória em 1h24min. Nas quartas, ele vai duelar com o russo Daniil Medvedev, que superou o eslovaco Martin Klizan por 6/4 e 6/3.

A surpresa do dia coube a Stan Wawrinka, eliminado pelo jovem canadense Denis Shapovalov por 4/6, 6/1 e 6/4, em 1h50min. O tenista de apenas 19 anos buscou a virada contra o ex-número três do mundo ao mostrar maior regularidade em quase todos os fundamentos. Shapovalov sofreu uma quebra e impôs outras três ao adversário, atual 74º do mundo.