Anderson, Isner, Raonic e Shapovalov vão representar Time Mundo na Laver Cup

A organização da Laver Cup anunciou nesta quarta-feira o nome dos quatro primeiros tenistas do Time Mundo, que vai tentar ganhar pela primeira vez a competição neste ano, em Genebra, na Suíça, que será entre os dias 20 e 22 de setembro. São eles o sul-africano Kevin Anderson (oitavo do ranking da ATP), o norte-americano John Isner (12.º) e os canadenses Milos Raonic (17.º) e Denis Shapovalov (27.º).

A Laver Cup, um evento de três dias de disputa entre tenistas da Europa contra os do resto do mundo, entrou no calendário oficial da ATP neste ano, após o seu grande sucesso nas duas primeiras edições realizadas em Praga, na República Checa, em 2017, e em Chicago, nos Estados Unidos, em 2018. Em ambas os europeus foram campeões.

O evento, em homenagem ao tenista australiano Rod Laver, que venceu 11 Grand Slams entre 1960 e 1969, tem atraído milhares de torcedores que esgotam os ingressos rapidamente. No Time Europa já estão escalados dois dos três principais jogadores da atualidade: o espanhol Rafael Nadal (número 2 do ranking) e o suíço Roger Federer (terceiro do mundo). A eles se juntam o austríaco Dominic Thiem (4.º), o alemão Alexander Zverev (5.º) e italiano Fabio Fognini (10.º).

O norte-americano John McEnroe, sete vezes campeão em Grand Slams, é o capitão do Time Mundo, enquanto que o Time Europa é liderado pelo seu ex-arquirrival sueco Bjorn Borg, 11 vezes vencedor dos torneios mais importantes do tênis.

"Kevin (Anderson) e John (Isner) foram fundamentais para a quase vitória do Time Mundo em 2018. E com Milos nós adicionamos um grande sacador que derrotou todos no Time Europa mais de uma vez", disse McEnroe nesta quarta-feira. "Sabemos que o Time Europa é incrivelmente forte, mas não iremos a Genebra para perder. Chegamos muito perto nos últimos dois anos".

Ainda faltam confirmar três tenistas para a disputa da Laver Cup. São dois do Time Mundo e um do Time Europa, que pode ser o sérvio Novak Djokovic, que é o atual líder do ranking da ATP.