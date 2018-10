Anderson sobe para 8º no ranking e fica mais perto de vaga no ATP Finals

Mesmo sem fazer grande campanha no Torneio de Tóquio, na semana passada, o tenista sul-africano Kevin Anderson ganhou uma posição no ranking atualizado nesta segunda-feira e ganhou fôlego para brigar por uma vaga no ATP Finals. Ele subiu para o oitavo lugar, desbancando o búlgaro Grigor Dimitrov para o nono posto.

Vice-campeão de Wimbledon, Anderson chegou aos 3.640 pontos após parar nas quartas de final na competição japonesa. Ele supera, assim, Dimitrov por apenas 20 pontos. O búlgaro perdeu terreno dentro do Top 10 por não ter defendido a semifinal do Torneio de Pequim obtida no ano passado - caiu na segunda rodada, na semana passada.

Os pontos obtidos em Tóquio se refletiram na corrida da temporada, que define os classificados para o ATP Finals, a competição que encerra o ano ao reunir os oito melhores tenistas da temporada em Londres, no próximo mês. Anderson subiu para o sétimo lugar desta lista, empurrando o austríaco Dominic Thiem para o oitavo posto.

No ranking tradicional, a troca de posições entre Anderson e Dimitrov foi a única mudança no Top 10. O espanhol Rafael Nadal continua na ponta, seguido pelo suíço Roger Federer e pelo sérvio Novak Djokovic. O argentino Juan Martín del Potro é o quarto colocado. O quarteto já está garantido no ATP Finals.

O alemão Alexander Zverev ocupa o quinto posto, enquanto o croata Marin Cilic aparece em sexto. Dominic Thiem é o sétimo colocado. Após Dimitrov, em nono, aparece o norte-americano John Isner, fechando o Top 10.

Fora desta restrita lista, os destaques foram o russo Daniil Medvedev e o georgiano Nikoloz Basilashvili, campeões no fim de semana ao derrubar favoritos. O primeiro derrubou o local Kei Nishikori na final em Tóquio e, como recompensa, subiu 10 posições no ranking par alcançar sua melhor colocação da carreira: 22º.

Basilashvili, por sua vez, superou Del Potro na decisão de Pequim. Conquistou, assim, 11 posições na lista. E também figura agora em sua melhor colocação da carreira, em 23º.

Entre os brasileiros, o mais bem colocado segue sendo Thiago Monteiro. Ele subiu uma posição e agora aparece em 114º. Rogério Dutra Silva manteve o 148º posto, enquanto Guilherme Clezar perdeu quatro colocações e agora é o 211º do mundo. Thomaz Bellucci galgou sete posições e é o 255º, após parar nas quartas de final do Challenger de Campinas, na semana passada.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados:

1º - Rafael Nadal (ESP), 8.260 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 6.900

3º - Novak Djokovic (SER), 6.445

4º - Juan Martin del Potro (ARG), 6.130

5º - Alexander Zverev (ALE), 4.755

6º - Marin Cilic (CRO), 4.535

7º - Dominic Thiem (AUT), 3.825

8º - Kevin Anderson (AFS), 3.640

9º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.620

10º - John Isner (EUA), 3.380

11º - David Goffin (BEL), 2.865,

12º - Kei Nishikori (JAP), 2.730

13º - Fabio Fognini (ITA), 2.315

14º - Kyle Edmund (ING), 1.990

15º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 1.987

16º - Diego Schwartzman (ARG), 1.975

17º - Jack Sock (EUA), 1.850

18º - Lucas Pouille (FRA), 1.825

19º - Borna Coric (CRO), 1.815

20º - Milos Raonic (CAN), 1.800

114º - Thiago Monteiro (BRA), 505

148º - Rogério Dutra Silva (BRA), 390

211º - Guilherme Clezar (BRA), 263

255º - Thomaz Bellucci (BRA), 213