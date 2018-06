Anderson supera Querrey e vence 1ª edição de torneio da ATP em Nova York

Cabeça de chave número 1 e 11º colocado no ranking, o sul-africano Kevin Anderson conquistou a primeira edição do Torneio de Nova York, neste domingo, ao derrotar o norte-americano Sam Querrey, o segundo pré-classificado e número 12 do mundo, por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/1), e faturar o quarto título de torneios da ATP na sua carreira.

O vice-campeão do US Open dominou o tie-break após um terceiro set equilibrado, tendo vencido os seis primeiros pontos, antes de fechá-lo em 7/1. Anderson, então, agora vai subir para o nono lugar na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP, ampliando a sua ascensão, iniciada em Flushing Meadows, quando chegou à decisão sendo apenas o número 32 do mundo.

Na 15ª final da sua carreira, Anderson faturou o seu primeiro título desde 2015, quando foi campeão em Winston-Salem e figurou pela única vez no Top 10. Para isso, venceu quatro partidas seguidas em três sets no Nassau Coliseum, em Nova York, que passou a receber o evento antes disputado em Memphis, de nível ATP 250.

Já Querrey permaneceu com dez títulos da ATP na sua carreira, após vencer três finais consecutivas. Essa foi a 18ª decisão da carreira do norte-americano.