Anderson supera Thiem na abertura do torneio de simples do ATP Finals

O sul-africano Kevin Anderson venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (12-10), neste domingo, na O2 Arena, em Londres, pela primeira partida do torneio de simples do ATP Finals. Com a vitória, o tenista largou na frente na classificação do Grupo Lleyton Hewitt, nomeado em homenagem ao australiano ex-número 1 do mundo.

A vitória em sets diretos foi alcançada em 1h48min de uma partida que teve só uma quebra de saque, obtida por Anderson, que também se mostrou soberano com o serviço na mão, pois não cedeu nenhum break point a Thiem em todo o duelo, enquanto o austríaco esteve sempre sob pressão e salvou seis de sete oportunidades de quebra.

Sexto colocado do ranking mundial, o sul-africano agora fica no aguardo do resultado da outra partida da chave, que também vai acontecer neste domingo, entre o suíço Roger Federer e o japonês Kei Nishikori. Este duelo está programado para começar às 18 horas (de Brasília).

Na segunda rodada deste Grupo Lleyton Hewitt, que será realizada na terça-feira, Thiem, atual oitavo tenista da ATP, medirá forças contra o perdedor do duelo entre Federer e Nishikori. Já Anderson pegará o tenista que ganhar este último confronto.

Esta foi a sétima vitória de Anderson em oito jogos contra Thiem, mas o sul-africano havia levado a pior nos dois últimos, ambos disputados também neste ano. O austríaco superou o rival no Masters 1000 de Madri, em piso de saibro, e no US Open, palco do Grand Slam que ocorre em quadras duras em Nova York.