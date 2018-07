Anderson vence no US Open e avança à 1ª semifinal de Grand Slam na carreira

Aos 31 anos, Kevin Anderson vai disputar a sua primeira semifinal de Grand Slam. Em partida concluída apenas na madrugada desta quarta-feira e que envolveu dois grandes sacadores, o número 32 do mundo avançou no US Open ao derrotar o norte-americano Sam Querrey, o 21º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (9/11), 6/3 e 7/6 (9/7).

A edição de 2017 do US Open é o 34º Grand Slam da carreira de Anderson, que tinha as quartas de final em Nova York em 2015 como o seu melhor desempenho nesses eventos. E além de superar essa marca, ele se tornou o primeiro sul-africano desde Wayne Ferreira no Aberto da Austrália de 2003 a alcançar as semifinais de um dos quatro principais torneios do tênis.

Anderson, de 2,03 metros, disparou 22 aces, enquanto Querrey, de 1,98m, fez 20. O sul-africano venceu o primeiro set após estar perdendo por 5/2 no tie-break, depois fazendo os últimos cinco pontos da parcial.

Na segunda, Anderson quase conseguiu reação semelhante no tie-break, pois se recuperou de desvantagem de 6/1 para ter set point em 8/7. Mas não o aproveitou e perdeu por 11/9, com Querrey vencendo na oitava chance em que teve para fechar a parcial.

O terceiro set foi mais tranquilo para Anderson, que conseguiu quebra de serviço para abrir 4/2, assegurando a vitória por 6/3. A quarta parcial também foi para o tie-break. Querrey desperdiçou set points e viu o sul-africano vencer um jogo que teve quase três horas e meia de duração.

Nas semifinais, nesta sexta-feira, Anderson terá pela frente o espanhol Pablo Carreño Busta, o número 19 do mundo. O vencedor dessa partida alcançará sua primeira final de Grand Slam. O sul-africano ganhou as duas partidas entre eles.