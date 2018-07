Andre Agassi entra para o Hall da Fama do Tênis

NEWPORT - Mais velho tenista a assumir a liderança do ranking mundial, o norte-americano Andre Agassi faz parte desde este sábado do Hall da Fama do Tênis, fazendo companhia à sua esposa, a alemã Steffi Graf. O evento que oficializou a entrada do ex-tenista neste honroso grupo aconteceu em Newport, nos Estados Unidos.

Dono de oito títulos de Grand Slam e uma medalha de ouro olímpica, Andre Agassi foi homenageado por um aluno de uma escola que ele abriu em Las Vegas através de uma fundação que leva seu nome e já investiu ali US$ 150 milhões. Ao total, Agassi conquistou 60 títulos em sua carreira e ainda liderou o ranking da ATP por 101 semanas.

Se no começo da carreira Agassi se destacava pelo estilo bad boy, agora o norte-americano quer passar outra impressão. "Eu me apaixonei pelo tênis tarde demais. Mas tudo que eu consegui foi porque o tênis sempre me amou de volta", disse o ex-jogador, que agradeceu "ao tênis por me proporcionar tudo isso".

Além de Agassi, também ingressou no Hall da Fama a norte-americana Fern Kellmeyer, tenista que quebrou um paradigma e foi a primeira mulher a receber uma bolsa de estudo esportiva numa universidade dos Estados Unidos, a de Miami, ainda nos anos 1950.