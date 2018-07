André Ghem bate japonês e fica a uma vitória da vaga no Aberto da Austrália

O dia foi ótimo para os tenistas brasileiros que participam do qualifying do Aberto da Austrália. André Ghem conseguiu a sua segunda vitória em Melbourne, ficando a um triunfo de se garantir na chave principal, enquanto Paula Gonçalves e Teliana Pereira ganharam na estreia no qualificatório para o torneio feminino.

Ghem havia triunfado em seu primeiro compromisso no quali do Aberto da Austrália ao superar o compatriota João Souza, o Feijão. E nesta quinta o número 219 do mundo voltou a vencer, dessa vez tendo superado o japonês Yuka Kibi, 230º colocado no ranking da ATP, de virada, por 2/6, 6/3 e 6/1.

Assim, Ghem está a uma vitória de garantir a sua primeira participação em um dos torneios do Grand Slam. Para isso, ele precisará superar o italiano Thomas Fabbiano, o número 143 do mundo, de quem perdeu no único duelo anterior, no Challenger de Biella, na Itália, em 2015.

Hoje integrantes do Top 100 do ranking, os brasileiros Thomaz Bellucci (62º da ATP), Thiago Monteiro (83º) e Rogério Dutra Silva (96º) já estão garantidos na chave principal do Aberto da Austrália, que terá os confrontos da primeira rodada sorteados nesta sexta-feira. Já Guilherme Clezar está na segunda rodada do qualifying e vai jogar nesta sexta com o francês Julien Benneteau.

FEMININO

As duas brasileiras presentes ao qualifying do Aberto da Austrália também se deram bem nesta quinta. Paula Gonçalves, a número 170 do mundo, venceu a suíça Conny Perrin, 213ª colocada no ranking da WTA, por duplo 6/4. Sua próxima oponente vai ser a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, número 116 do mundo.

Já Teliana Pereira, que havia "furado" o qualifying do Torneio de Hobart, mas perdeu na sua estreia, também avançou. A número 204 do mundo venceu fácil a japonesa Miyu Kato(186ª) por 6/3 e 6/1. Sua adversária na segunda rodada será a alemã Mona Barthel, 150ª colocada no ranking.