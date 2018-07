André Ghem perde e Brasil fica sem novos representantes no Aberto da Austrália

O Brasil não terá novos representantes no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, além daqueles que já estavam garantidos na chave principal do torneio. Último representante do País sobrevivente no qualifying da competição, André Ghem caiu neste sábado e ficou sem a vaga.

Apenas o número 218 do mundo, Ghem foi derrotado pelo italiano Thomas Fabbiano, 143.º do ranking. O europeu passou pelo brasileiro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), se garantiu na chave principal da disputa e encerrou as chances do adversário de disputar pela primeira vez um Grand Slam.

Com a derrota de Ghem, o Brasil viu cair todos os seus cinco representantes no qualifying. Antes dele, já haviam sido derrotados João Souza, o "Feijão", justamente diante do compatriota logo na estreia, Teliana Pereira, Paula Gonçalves e Guilherme Clezar, estes na segunda rodada.

Assim, o País terá somente três representantes na chave principal de simples, todos homens: Thiago Monteiro, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva.