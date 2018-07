André Ghem perde na rodada final do quali e cai no Torneio de Bastad

O tenista brasileiro André Ghem, atual 209º do mundo, foi eliminado no qualifying do Torneio de Bastad, na Suécia, nesta segunda-feira. O jogador de 34 anos se despediu da competição ao ser batido pelo francês Tristan Lamasine por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Trata-se da segunda derrota do brasileiro na cidade sueca em menos de uma semana. Curiosamente, ele disputou o Challenger de Bastad na semana passada. Mas caiu na rodada de abertura da chave principal. Com a derrota desta segunda, ele perdeu a chance de disputar pela primeira vez na temporada a chave principal de um torneio de nível ATP.

Apesar da experiência, Ghem disputou apenas seis partidas em chaves de ATPs na carreira. Ao todo, obteve duas vitórias e sofreu quatro derrotas. O Torneio de Bastad, disputado sobre o saibro, é de nível ATP 250 e distribui 463 mil euros em premiação aos tenistas.

Enquanto Ghem se despedia, Christian Lindell furava o qualifying, assegurando vaga na chave principal. O tenista nasceu no Rio de Janeiro, mas adotou a Suécia como seu país em competições profissionais. Nesta segunda, ele superou o bielo-russo Maxim Dubarenco por 6/2 e 6/4. Na chave principal, Lindell vai enfrentar o português Gastão Elias.

Na chave encabeçada pelo espanhol David Ferrer, três partidas foram realizadas nesta segunda. Evgeny Donskoy bateu Karen Khachanov em duelo de russos, enquanto o britânico Aljaz Bedene derrotou o local Isak Arvidsson. O argentino Facundo Bagnis derrotou o estoniano Jürgen Zopp.