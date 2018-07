André Sá avança às oitavas nas duplas de Wimbledon

Na última quinta, Sá e Pavic haviam estreado com vitória na competição ao baterem o filipino Treat Huey e o britânico Dominic Inglot por 3 sets a 0. Com o novo triunfo, eles agora se credenciaram para enfrentar na próxima fase os vencedores do confronto entre a dupla formada pelo indiano Rohan Bopanna e o paquistanês Aisam Qureshi contra a parceria firmada pelo canadense Vasek Pospisil com o norte-americano Jack Sock.

Único brasileiro em ação nas disputas desta sexta-feira em Wimbledon, Sá desta vez teve mais dificuldades do que na estreia para seguir vivo no Grand Slam inglês. No primeiro set, Gabashvili e Kukushkin aproveitaram uma de três chances de quebrar o saque dos rivais e, ao confirmarem todos os seus serviços, fecharam a parcial em 6/3.

Já no segundo set, as duas parcerias confirmaram todos os seus saques e a disputa foi ao tie-break, no qual Sá e Pavic foram um pouco melhores para fazer 8/6. Já nas parciais seguintes, o brasileiro e o croata conseguiram uma quebra em cada set e mais uma vez não tiveram o serviço quebrado para obter o duplo 6/4 que liquidou o duelo.

Outros brasileiros na disputa de duplas masculinas de Wimbledon, Bruno Soares e Marcelo Melo estarão em quadra neste sábado. Ao lado do austríaco Alexander Peya, Soares enfrentará o eslovaco Martin Klizan e o austríaco Dominic Thiem. Já Melo, que faz parceria com o austríaco Julian Knowle, medirá forças com o casaque Aleksandr Nedovyesov e o russo Dmitry Tursunov.