André Sá avança às quartas de final nas duplas em torneio na Áustria O brasileiro André Sá estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, ele e o espanhol Pablo Carreno Busta bateram o checo Frantisek Cermak e o canadense Adil Shamasdin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 10/6, em 1 hora e 29 minutos.