André Sá cai para dupla número 1 do mundo nas semifinais na Bélgica

O brasileiro André Sá deixou a disputa pelo título do Torneio da Antuérpia, na Bélgica, neste sábado. Ele e o britânico Dominic Inglot entraram em quadra na esperança de surpreender a dupla número 1 do ranking, formada pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, mas acabaram facilmente batidos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Mahut e Herbert precisaram somente de 57 minutos para atropelar Sá e Inglot. O primeiro set ainda começou disputado e a dupla formada pelo brasileiro e o britânico chegou a quebrar o saque dos franceses, que mesmo assim largaram em vantagem. Já no segundo set, eles não tiveram qualquer trabalho para aproveitar dois break points e arrancar para o triunfo.

Esta foi a primeira vez que Sá perdeu uma semifinal no circuito da ATP na temporada. Nas outras vezes que chegou a este estágio em uma competição, acabou com o vice-campeonato. Isto aconteceu no Torneio de Queen's e em Bucareste, ambas ao lado do australiano Chris Guccione.

A derrota de Sá ainda tem influencia direta em outro brasileiro. Bruno Soares, que sonha em ser o número 1 do mundo, ficou mais distante da liderança do ranking, hoje nas mãos de Mahut. Além disso, Herbert ocupa atualmente a quarta posição e pode se aproximar de Soares em caso de título dos franceses.

Herbert e Mahut voltarão à quadra para decidir o título do torneio da Antuérpia neste domingo, e terão pela frente outro francês. Eles vão encarar o compatriota Edouard Roger-Vasselin e o canadense Daniel Nestor.