André Sá derrota dupla favorita na estreia em Kitzbühel O brasileiro André Sá começou muito bem a sua participação na chave de duplas do Torneio de Kitzbühel, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o mineiro e o croata Mate Pavic avançaram no ATP 250 austríaco com a vitória sobre o britânico Colin Fleming e o norte-americano Scott Lipsky por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.