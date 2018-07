André Sá desbanca favoritos nas duplas e avança à semifinal em Nottingham

Sá e Guccione venceram o espanhol Marcel Granollers e o indiano Leander Paes, cabeças de chave número 1 da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/7, em uma hora e 15 minutos de confronto.

Ao desbancarem os favoritos, o brasileiro e o australiano se credenciaram para enfrentar na próxima fase o norte-americano Eric Butorac e o britânico Collin Fleming, que nem precisaram entrar em quadra para avançar às semifinais. Eles contaram com a desistência da dupla formada pelo italiano Simone Bolelli e pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, que perderam por W.O..

Para garantir lugar na disputa por uma vaga na final, Sá e Guccione confirmaram todos os seus saques no primeiro set e converteram um de quatro break points para fechar o primeiro set em 6/4 nesta quinta.

Na segunda parcial, porém, Paes e Granollers reagiram. Mesmo tendo o serviço quebrado mais uma vez, eles foram felizes em duas de três oportunidades de ganhar games no saque dos adversários para aplicar o 6/3 que empatou o confronto.

Sá e Guccione, entretanto, não se abalaram com o revés na parcial anterior e liquidaram o duelo com uma vitória por 10/7 no super tie-break.

SIMPLES - No único jogo já encerrado nesta quinta-feira na chave de simples do Torneio de Nottingham, o cipriota Marcos Baghdatis avançou às semifinais ao derrotar Simone Bolelli por duplo 6/4. O tenista do Chipre já havia sido o algoz do espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1, e agora terá pela frente na próxima fase o ganhador da partida entre o argentino Leonardo Mayer e o usbeque Denis Istomin, também programada para esta quinta.