André Sá e australiano vencem na estreia no Torneio de Nice André Sá estreou com vitória no ATP 250 de Nice, na França, nesta segunda-feira. Formando dupla com o australiano Chris Guccione, ele superou os locais Benoit Paire e Lucas Pouille por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 56 minutos. Paire e Pouille eram convidados da organização.