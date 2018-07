André Sá é eliminado nas duplas do Torneio de Metz

Sá e Bednarek fizeram um confronto equilibrado e perderam o primeiro set após terem o serviço quebrado uma vez - eles haviam desperdiçado um break point e salvado três. Já no segundo set, cada dupla conseguiu uma quebra de saque. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break, que foi vencido por Sá e Bednarek.

A partida, então, foi para o match tie-break. Draganja e Kontinen venceram por 10/7 e, com o triunfo, avançaram às semifinais da chave de duplas do ATP 250 francês.

Também nesta quinta-feira, o alemão Philipp Kohlschreiber, número 24 do mundo, disparou 12 aces na sua estreia e se classificou às quartas de final da chave de simples em Metz ao derrotar o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

O português João Sousa, número 39 do mundo, venceu o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, e 7/6 (7/3), e enfrentará o francês Paul-Henri Mathieu nas quartas de final em Metz. Já o belga David Goffin, número 45 do mundo, será o próximo oponente do francês Jo-Wilfried Tsonga após superar o alemão Tobias Kamke por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.