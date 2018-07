André Sá é eliminado nas duplas do Torneio de Stuttgart

André Sá foi eliminado nesta sexta-feira na segunda rodada da chave de duplas do Torneio de Stuttgart. Atuando ao lado do croata Mate Pavic, o tenista brasileiro acabou derrotado pela parceria formada pelos alemães Peter Gojowczyk e Dominik Meffert por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeças de chave número 4 da competição, Sá e Pavic haviam estreado no ATP 250 local realizado em quadras de saibro com vitória por 2 sets a 0 sobre o alemão Robin Kern e o austríaco Nicolas Reissig, mas desta vez não conseguiram repetir o bom desempenho diante de dois jogadores da casa.

Antes de jogar em Stuttgart, o brasileiro e o croata haviam sido eliminados nas oitavas de final de Wimbledon pelo canadense Vasek Pospisil e pelo norte-americano Jack Sock, que surpreenderam ao depois conquistarem o título do Grand Slam inglês.

Sá e Pavic foram eliminados em apenas 55 minutos de jogo nesta sexta. Sem conseguir nenhuma quebra de saque durante o duelo, eles viram seus rivais converterem três de quatro break points para encaminhar o triunfo em sets diretos.

SIMPLES

O italiano Fabio Fognini confirmou a sua condição de cabeça de chave número 1 do torneio de simples em Stuttgart para avançar às semifinais nesta sexta-feira. Ele bateu o colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e terá como próximo adversário o espanhol Roberto Bautista Agut, que em outro duelo do dia superou o seu compatriota Guillermo Garcia-Lopez, de virada, com 3/6, 6/4 e 7/6 (7/1).