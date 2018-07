Andre Sá é eliminado no US Open por campeões do ATP Finals

A participação do brasileiro André Sá na chave de duplas do US Open não passou da segunda rodada. Nesta sexta-feira, o número 65 do mundo do ranking de duplas e o croata Mate Pavic até fizeram um duelo equilibrado, mas acabaram sendo eliminados ao perderam para os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, em 1 hora e 32 minutos.

O duelo era considerado complicado, afinal, os espanhóis conquistaram o título do ATP Finals no ano passado e são os cabeças de chave número 7 do torneio. Mesmo assim, Sá e Pavic começaram bem a partida e abriram 4/2 com uma quebra de saque no sexto game. Em seguida, porém, eles perderam o serviço para Marrero e Verdasco. A definição do set ficou para o tie-break, que acabou sendo vencido pelos espanhóis.

No segundo set, Sá e Pavic também chegaram a ficar com uma vantagem confortável, de 3/1, depois de converterem um break point no terceiro game, mas novamente acabaram sucumbindo. Dessa vez, os espanhóis conseguiram quebras de saque no sexto e 12º games, fechando a parcial em 7/5 e o jogo em 2 sets a 0.

Dessa forma, se encerrou a 15ª participação de André Sá, de 37 anos, na chave de duplas do US Open. Sua melhor campanha foi em 2007 quando parou nas quartas de final do Grand Slam norte-americano.