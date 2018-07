André Sá e Feijão estreiam com vitória nas duplas do Rio Open

André Sá e João Souza, o Feijão, estrearam com vitória na chave de duplas do Rio Open, nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro, palco do único ATP 500 realizado no País. Os brasileiros derrotaram os argentinos Maximo Gonzalez e Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, e se garantiram na segunda rodada da competição disputada em quadras de saibro.

Os próximos adversários de André Sá e Feijão sairão do confronto da dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o austríaco Julian Knowle contra a parceria firmada entre o espanhol Pablo Andujar e o austríaco Oliver Marach, programado para acontecer nesta terça-feira.

Já a dupla brasileira formada por Fabiano de Paula e Marcelo Demoliner acabou sendo eliminada na estreia, nesta segunda, ao cair diante do eslovaco Martin Klizan e do austríaco Philipp Oswald, que venceram por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 10/5.