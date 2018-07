André Sá elimina cabeça 1 em Buenos Aires; Nadal também vence nas duplas Atuando pela primeira vez com o finlandês Jarkko Nieminen em um evento do circuito profissional, André Sá fez bonito nesta terça-feira ao estrear com Torneio de Buenos com vitória sobre os cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro e seu inédito parceiro venceram o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol David Marrero por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 11/9.