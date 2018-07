André Sá passa e Demoliner cai nas duplas em Paris

A chave masculina de duplas de Roland Garros contou com uma vitória e uma derrota de tenistas brasileiros, nesta quarta-feira, em Paris. Pelo 17º ano seguido disputando o Grand Slam francês, André Sá voltou a mostrar que ainda tem "lenha para queimar" ao estrear com vitória ao lado do australiano Chris Guccione. Eles superaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, 13º cabeças de chave, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3.

Já o outro brasileiro em ação nesta quarta na capital francesa, Marcelo Demoliner atuou ao lado do croata Marin Draganja e acabou sendo derrotado na primeira rodada pelo lituano Ricardas Berankis e pelo checo Lukas Rosol, que também ganharam de virada, com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (11/9) e 6/4.

Com o bom triunfo na estreia sobre adversários considerados perigosos no circuito profissional e que defendiam favoritismo, Sá e Guccione se credenciaram para enfrentar na segunda rodada quem vencer o confronto desta quinta-feira entre a parceria formada pelo espanhol Fernando Verdasco e o francês Jeremy Chardy e a dupla firmada pelo argentino Leonardo Mayer e o português João Sousa.

Sá e Guccione travaram um duelo muito equilibrado com Cabal e Farah, que quebraram o saque dos adversários por três vezes na partida desta quarta, mas o tenista mineiro e o australiano converteram quatro de seis break points e conquistaram a expressiva virada no placar depois de também terem levado a melhor no tie-break da segunda parcial, na qual jogavam pela sobrevivência no confronto.

O triunfo de Sá e Guccione também pode ser considerado um bom resultado para Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig, atuais campeões de Roland Garros e cabeças de chave número 3 desta edição do Grand Slam. Isso pelo fato de que Cabal e Farah poderiam encarar Melo e Dodig nas oitavas de final. O brasileiro e o croata irão estrear no Grand Slam apenas nesta quinta-feira, contra o holandês Robin Haase e o sérvio Viktor Troicki.

Outros dois brasileiros que estrearão apenas nesta quinta-feira nas duplas masculinas de Paris serão Bruno Soares e Thomaz Bellucci. O primeiro deles, atuando ao lado do britânico Jamie Murray, enfrentará os russos Evgeny Donskoy e Andrey Kuznetsov. Já Bellucci, eliminado na estreia da chave de simples pelo francês Richard Gasquet na última segunda-feira, jogará com o parceiro eslovaco Martin Klizan contra o canadense Vasek Pospisil e o norte-americano Jack Sock.