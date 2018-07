André Sá estreia com vitória nas duplas em Nice

NICE - O brasileiro André Sá, atuando ao lado do croata Mate Pavic, estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Nice, na França. Eles sofreram, mas derrotaram o alemão Philipp Marx e o romeno Florin Mergea por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/2, em pouco menos de uma hora de jogo.

Sá e Pavic tiveram muita dificuldade no saque da dupla adversária e conseguiram apenas uma quebra ao longo da partida, o suficiente para vencerem o segundo set e irem para o desempate. Foi aí que eles deslancharam e garantiram o triunfo. Agora eles esperam para saber se enfrentam os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin ou o neozelandês Michael Venus e o australiano Rameez Junaid.

SIMPLES

Pela chave de simples, os destaques desta segunda ficaram por conta das vitórias de dois cabeças de chave. Quinto favorito, o russo Dmitry Tursunov passou pelo casaque Aleksandr Nedovyesov por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Com mais dificuldade, o sexto cabeça de chave, o francês Nicolas Mahut, bateu seu compatriota Martin Vaisse por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/2.

Nos outros jogos do dia pela primeira rodada, o espanhol Albert Montanes atropelou o australiano Matthew Ebden por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Já o argentino Leonardo Mayer derrotou o croata Borna Coric por 2 a 1, de virada: 4/6, 6/3 e 6/4.

DÜSSELDORF

Paralelamente ao Torneio de Nice, teve início nesta segunda o Torneio de Düsseldorf, na Alemanha. Logo de cara, dois cabeças de chave foram derrotados. Quinto favorito, o taiwanês Yen-Hsun Lu caiu diante do alemão Dustin Brown em dois sets: 7/6 (7/3) e 6/2. Já o holandês Igor Sijsling, oitavo cabeça de chave, perdeu para o checo Jiri Vesely por 2 a 0: 7/6 (7/2) e 6/3.