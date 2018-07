André Sá estreia com vitória, supera rodada dupla e vai à semifinal em Eastbourne

Em clima de preparação para Wimbledon, o tenista André Sá superou um duro teste nesta quinta-feira. Logo em sua estreia, o brasileiro precisou enfrentar uma rodada dupla na grama de Eastbourne. E deu conta do recado. Com duas vitórias em sequência, o veterano garantiu lugar na semifinal da competição inglesa disputada sobre a grama.

Na primeira partida do dia, Sá e o indiano Rohan Bopanna derrotaram o italiano Thomas Fabbiano e o australiano Luke Saville por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na sequência, eles tiveram um desafio mais complicado pela frente, diante dos veteranos Marcin Matkowski e Max Mirnyi.

Mas Sá e Bopanna voltaram a jogar bem e superaram a parceria formada pelo polonês e pelo bielo-russo por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/7. Na semifinal, brasileiro e indiano vão enfrentar o holandês Robin Haase e o local Dominic Inglot. Eles devem se enfrentar nesta sexta-feira.

Sá precisou jogar duas vezes no mesmo dia por causa do atraso na programação causado pela chuva no início da semana. O tenista de 40 anos, atual número 78 do ranking de duplas, será um dos representantes do Brasil na chave de duplas de Wimbledon, que terá início na segunda-feira.

O atraso também causou prejuízos na chave de simples em Eastbourne. Três dos principais cabeças de chave da competição precisaram jogar duas vezes nesta quinta. Foi o caso dos franceses Gael Monfils e Richard Gasquet e do norte-americano Steve Johnson, que acabou sendo eliminado em sua segunda partida do dia.

Monfils, segundo cabeça de chave, e Gasquet, sétimo pré-classificado, definiram o confronto francês na semifinal ao vencerem seus dois jogos do dia. Gasquet foi quem teve mais trabalho. Em sua segunda partida, precisou superar o poderoso saque do norte-americano John Isner, terceiro cabeça de chave, por 6/3 e 6/2. Monfils, por sua vez, desbancou o australiano Bernard Tomic por 7/6 (7/4) e 6/0.

A outra semifinal terá o sérvio Novak Djokovic e o russo Daniil Medvedev. Principal favorito ao título, Djokovic só precisou jogar uma vez nesta quinta. Venceu o norte-americano Donald Young em dois sets. Já Medvedev entrou em quadra duas vezes. Na primeira bateu o holandês Robin Haase em três sets. Na sequência, despachou Steve Johnson por 6/3, 2/6 e 6/3.