André Sá leva virada e perde na estreia nas duplas em Montpellier

Não passou da estreia a participação do brasileiro André Sá na chave de duplas no Torneio de Montpellier, ATP 250 disputado na França em quadras duras e cobertas. Nesta terça-feira, o terceiro melhor duplista do País, em 77º lugar no ranking, e o croata Mate Pavic caíram na competição com uma derrota de virada.

Cabeças de chave número 3 em Montpellier, Sá e Pavic perderam para o canadense Adil Shamasdin e o australiano Rameez Junaid, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 10/4, em 1 hora e 23 minutos.

A partida desta terça-feira foi bastante equilibrada, com Sá e Pavic se dando melhor no tie-break da primeira parcial. No segundo set, Shamasdin e Junaid conseguiram a única quebra de serviço da partida e empataram o jogo. No match tie-break, eles foram bem superiores e eliminaram Sá e Pavic.

Após a queda precoce, Sá retornará ao Brasil para disputar dois torneios no País. Ao lado de João Souza, o Feijão, ele vai jogar as chaves de duplas do Brasil Open, na próxima semana, em São Paulo, e do Rio Open.

O Torneio de Montpellier tem os franceses Gael Monfils, Gilles Simon e Richard Gasquet, além do alemão Philipp Kohlschreiber, como principais candidatos ao título da chave de simples. Como estão de bye na primeira rodada, nenhum deles ainda entrou em quadra.