André Sá perde de Tsonga nas semis de duplas em Metz SÃO PAULO - O retorno do francês Jo-Wilfried Tsonga ao circuito profissional do tênis, após três meses afastado por causa de uma lesão no joelho direito, tem sido realmente triunfal. Sobrou até para o brasileiro André Sá, eliminado neste sábado nas semifinais da chave de duplas do Torneio de Metz, na França. Ao lado do australiano Paul Hanley, o tenista mineiro foi batido por Tsonga e o compatriota Nicolas Mahut por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (2/7) e 10 a 4 no super tie-break, após 1 hora e 42 minutos.