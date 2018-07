André Sá perde dos irmãos Bryan na final do Torneio de Eastbourne

O brasileiro André Sá e o indiano Rohan Bopanna lutaram bastante nesta sexta-feira, mas não resistiram aos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan na final do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Os favoritos levaram a melhor pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 10/3.

Marcado pelo equilíbrio, o duelo contou com apenas uma quebra de serviço em toda a final. Os americanos faturaram a quebra no segundo set, após vitória de Sá e Bopanna no tie-break do set inicial. No match tie-break, a dupla considerada a melhor da história se saiu melhor.

Sá e Bopanna ficaram com o vice-campeonato após dez aces, contra apenas quatro dos rivais. Só não levaram a melhor na decisão do título porque desperdiçaram nove break points cedidos pelos irmãos Bryan, ao longo da partida de 1h20min de duração.

Sá buscava o segundo título na temporada, após se sagrar campeão do Brasil Open, em fevereiro. Agora ele disputará a chave de duplas de Wimbledon, a partir de segunda-feira. Em Londres, ele jogará ao lado do israelense Dudi Sela.

DJOKOVIC CONHECE RIVAL

Finalista na chave de simples em Eastbourne, o sérvio Novak Djokovic conheceu nesta sexta-feira seu rival na decisão deste sábado. Será o francês Gael Monfils, que eliminou o compatriota Richard Gasquet na outra semifinal do torneio, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (7/9) e 7/6 (7/4). Algo raro na trajetória do sérvio, ele está usando a competição inglesa como preparação para Wimbledon, onde será o segundo cabeça de chave.