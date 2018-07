André Sá perde em estreia nas duplas no Torneio de Queen's

Ao lado do australiano Chris Guccione, ele foi derrotado pelo sul-africano Kevin Anderson e pelo francês Jeremy Chardy por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. Com o resultado, a dupla somou duas derrotas seguidas em estreias na chave principal de torneios preparatórios para Wimbledon.

Eles vinham de uma eliminação precoce na grama de Hertogenbosch, na Holanda, na semana passada. Em compensação, faturaram o título do Challenger de Manchester, também disputado sobre a grama, na Inglaterra, na semana anterior. Em Queen''s, eles jogavam juntos pela primeira vez em uma competição de nível ATP 500.

SIMPLES - De volta ao circuito, após se ausentar por um mês, o canadense Milos Raonic contou com 24 aces para vencer o local James Ward por 5/7, 6/3 e 6/2, em sua estreia na chave de simples. Recuperado de uma cirurgia no pé, Raonic vai enfrentar na segunda rodada o francês Richard Gasquet, que faturou sua vitória de número 400 no circuito profissional ao despachar o italiano Simone Bolelli por 6/1 e 6/2.

Enquanto os favoritos avançavam na chave, o australiano Lleyton Hewitt foi eliminado pelo sul-africano Kevin Anderson por 6/7 (5/7) e 7/5. Dono de quatro títulos em Queen''s, o ex-número 1 do mundo desperdiçou um match point e acabou sucumbindo diante dos 22 aces do adversário.

Na segunda rodada, Anderson vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros, e o australiano Nick Kyrgios. As outras duas partidas do dia reuniram somente tenistas espanhóis.

Fernando Verdasco bateu Roberto Bautista Agut por 3/6, 7/5 e 7/6 (7/4) e pode encarar o local Andy Murray, primeiro cabeça de chave, na sequência. Já Guillermo Garcia-Lopez, ao derrotar Pablo Andujar - 7/6 (7/3) e 6/2 - se credenciou para um possível confronto com o compatriota Rafael Nadal na segunda rodada.