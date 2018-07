André Sá perde na estreia de duplas no Torneio de Umag

Faltou sorte para o brasileiro André Sá em sua estreia na chave de duplas do Torneio de Umag, na Croácia, competição da Série ATP 250 disputada em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, o tenista mineiro, ao lado do croata Mate Pavic, teve a torcida local a favor, mas desperdiçou bolas importantes no final do super tie-break e foi eliminado pela parceria checa formada por Lukas Dlouhy e Jiri Vesely por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 13 a 11.

Na chave de simples, que tem como favoritos o italiano Fabio Fognini e o espanhol Tommy Robredo, apenas duas partidas foram realizadas nesta segunda. O local Borna Coric surpreendeu o francês Edouard Roger-Vasselin, cabeça de chave número 7, com a vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. E o espanhol Pablo Carreno Busta bateu o italiano Paolo Lorenzi por 2 a 1 (4/6, 6/1 e 7/5).

Outro torneio desta semana, também da série ATP 250 e realizada no saibro, acontece em Gstaad, na Suíça. Em uma competição muito especial para sua carreira, onde já ganhou dois títulos (2009 e 2012), o brasileiro Thomaz Bellucci fará a sua estreia nesta terça. O atual número 93 do mundo e 1 do Brasil enfrentará o austríaco Gerald Melzer, 148.º do ranking, que veio do qualifying.

"Tenho muito carinho por Gstaad. Me sinto em casa aqui. Conquistei meu primeiro título de ATP em 2009, voltei a vencer em 2012 e é um torneio que tem as condições que gosto de jogar. Espero fazer uma boa semana aqui", afirmou o brasileiro, que não disputou o torneio suíço no ano passado.

Outro tenista do País que estreia nesta terça é Fabiano de Paula, que conseguiu passar pelo qualifying com três vitórias. Atualmente em 458.º lugar no ranking mundial, o tenista carioca de 25 anos, morador da Favela da Rocinha, no Rio, joga pela primeira vez em um torneio ATP. Seu adversário é o esloveno Blaz Rola, número 80 do mundo.

Nos jogos desta segunda, destaque para o retorno ao circuito profissional do sérvio Viktor Troicki, que cumpriu uma suspensão de 18 meses - depois diminuída para 12 meses - por ter se negado a dar uma amostra de sangue depois de perder um jogo no Masters 1000 de Montecarlo do ano passado. Alegou na época que tinha medo de agulhas.

Em quadra, Troicki derrotou o austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 8, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Quem também ganhou foram os argentinos Federico Delbonis e Juan Monaco e o Casaque Andrei Golubev.