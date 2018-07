André Sá perde na estreia no Torneio de Winston-Salem

Em seu primeiro torneio desde a Olimpíada do Rio de Janeiro, o brasileiro André Sá não conseguiu passar da estreia em Winston-Salem, última competição preparatória para o US Open. Nesta terça-feira, ele e o australiano Chris Guccione foram derrotados pelo indiano Leander Paes e pelo alemão Andre Begemann por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

André Sá, que estará na chave de duplas em Nova York, vinha de uma surpreendente vitória na estreia no torneio olímpico. Ele e Thomaz Bellucci venceram na estreia os irmãos britânicos Andy e Jamie Murray. Andy, que vinha do título em Wimbledon, se sagrou bicampeão olímpico na chave de simples.

Sá era o único representante brasileiro em Winston-Salem, torneio de nível ATP 250. Bruno Soares e Marcelo Melo, cada um com sua dupla, e Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva descansaram nesta semana. Eles vão estrear direto nas chaves principais de duplas e simples do US Open, que terá início no dia 29, próxima segunda-feira.

Na chave de simples em Winston-Salem, dois dos principais cabeças de chave estrearam com vitória. O espanhol Roberto Bautista Agut, segundo pré-classificado, bateu o britânico Aljaz Bedene por 4/6, 6/3 e 6/3, enquanto o uruguaio Pablo Cuevas, terceiro cabeça de chave, superou o tunisiano Malek Jaziri por 7/5 e 6/1.

Outros cabeças chave, como o local Sam Querrey, o sérvio Viktor Troicki e o cipriota Marcos Baghdatis, garantiram lugar nas oitavas de final. Já o francês Gilles Simon, o sul-africano Kevin Anderson e o espanhol Albert Ramos decepcionaram e foram eliminados logo na estreia.