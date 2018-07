André Sá perde na final e fica com vice nas duplas em Shenzhen

Sá e Guccione chegaram à final como favoritos, não só pela posição no ranking mas também pelo fato de que Erlich e Fleming já haviam disputado a semifinal justamente neste domingo, graças às chuvas que caíram na cidade chinesa no último sábado e impediram a realização do confronto.

Mas Erlich e Fleming nem ligaram para isso. Depois de um começo arrasador, chegaram a ser assustados no segundo set, quando Sá e Guccione levaram a melhor no tie-break. Mas na terceira parcial, falou mais alto o bom momento do israelense e do britânico, que arrancaram para o triunfo.

SIMPLES

Na chave de simples, o domingo foi de semifinal, graças justamente à chuva que caiu no sábado. O checo Tomas Berdych e o espanhol Guillermo Garcia-López venceram suas partidas e se enfrentarão na decisão, que foi adiada para esta segunda-feira.

Berdych, cabeça de chave número 1, confirmou seu favoritismo e levou a melhor sobre Tommy Robredo, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já Garcia-López precisou superar o segundo cabeça de chave da competição, o checo Marin Cilic, de virada, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3.