André Sá perde nas duplas e está fora do Torneio de Viena

O brasileiro André Sá foi eliminado do Torneio de Viena, nesta quinta-feira, na fase de quartas de final. Ao lado do croata Mate Pavic, ele caiu na chave de duplas diante do austríaco e dono da casa Jurgen Melzer e do alemão Philipp Petzschner por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Dupla número 29 do mundo, Sá e Pavic entraram com o favoritismo nesta quinta, mas não resistiram à dupla adversária, 211.ª do ranking, que contou com o forte serviço para vencer. Apesar de apenas um ace, Melzer e Petzschner cederam somente um break point, que salvaram. Por outro lado, aproveitaram três das dez oportunidades de quebra que tiveram para fechar a partida.

Agora, o austríaco e o alemão vão enfrentar nas semifinais em Viena o mexicano Santiago González e o checo Lukas Rosol, cabeças de chave número 4. Do outro lado, a luta pela vaga na decisão colocará o croata Marin Draganja e o romeno Florin Mergea contra o alemão Andre Begemann e o austríaco Julian Knowle.