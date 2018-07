André Sá perde para espanhóis e cai nas quartas de final em torneio português

O brasileiro André Sá não foi além das quartas de final da chave de duplas do Torneio de Estoril. Nesta quinta-feira, o veterano mineiro e o indiano Leander Paes acabaram sendo eliminados com a derrota para os espanhóis Nicolas Almagro e Guillermo García Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 10/8, em 1 hora e 38 minutos.

Sá e Paes foram definidos como dupla cabeça de chave número 4 em Estoril e até abriram a participação no torneio com uma vitória em dois sets sobre o argentino Renzo Oliva e o francês Benoit Paire. Mas nesta quinta-feira não conseguiram passar às semifinais.

No primeiro set, Sá e Paes salvaram os três break points que a dupla espanhola teve e o levaram para o tie-break, quando acabaram sendo derrotados. Mas o brasileiro e o indiano reagiram na segunda parcial, quando cada parceria teve três break points. Sá e Paes converteram dois, só perderam o saque uma vez e triunfaram por 6/4.

Com isso, eles forçaram a disputa do match tie-break. Em uma disputa equilibrada, Almagro e García López venceram três dos nove pontos disputados no serviço da Sá e Paes e asseguraram a passagem às semifinais da chave de duplas do torneio português.

Além de Sá, o Brasil também teve outros dois representantes na chave de duplas do Torneio de Estoril: Fabrício Neis e Marcelo Demoliner. Mas ambos foram eliminados logo na rodada de estreia do ATP 250 português.