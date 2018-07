André Sá reage, mas é eliminado nas duplas no ATP 250 de Kitzbühel

O brasileiro André Sá até reagiu, mas não conseguiu evitar a eliminação nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro. Em partida encerrada nesta quinta-feira, o mineiro e o croata Mate Pavic perderam para o italiano Daniele Bracciali e o casaque Andrey Golubev por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/7, em 1 hora e 7 minutos.

Na quarta-feira, Sá e Pavic foram batidos no primeiro set da partida e empatavam o segundo em 1/1 quando o duelo foi paralisado em razão da chuva e posteriormente adiado para esta quinta-feira. O brasileiro e o croata, então, reagiram nesta quinta-feira e venceram a segunda parcial, devolveram o placar de 6/3.

No match tie-break, porém, Sá e Pavic não resistiram e acabaram perdendo por 10/7. Assim, eles encerraram a participação no Torneio de Kitzbühel, que havia começado com a vitória sobre a dupla cabeça de chave número 1, formada pelo britânico Colin Fleming e pelo norte-americano Scott Lipsky.

Pela chave de simples do ATP 250 austríaco, uma das semifinais já está definida e será entre o argentino Maximo Gonzalez e o belga David Goffin. Gonzalez se classificou com a vitória sobre o checo Lukas Rosol por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Com o atraso na programação, Goffin precisou de duas vitórias nesta quinta-feira para ficarem a um passo da final. O belga bateu o alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça de chave número 1, por 6/3 e 7/5, e o italiano Paolo Lorenzi por 6/2 e 6/1.