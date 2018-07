André Sá salva match points, vence de virada e vai à final em Umag

Na decisão, o tenista de 38 anos vai enfrentar o polonês Mariusz Fyrstenberg e o mexicano Santiago Gonzalez, que avançaram à decisão ao derrotarem o croata Marin Draganja e a finlandesa Henri Kontinen, por 6/4 e 6/2.

André Sá vai disputar sua terceira final de nível ATP na temporada. Ele foi finalista e campeão em Buenos Aires e Nottingham, com dois companheiros diferentes. Atual 53º do ranking individual de duplas, Sá deve subir mais na lista da ATP em caso de novo título, no sábado.

SUÉCIA - Nas duplas do Torneio de Bastad, Thomaz Bellucci e João Souza, o Feijão, não conseguiram repetir o desempenho de Sá e foram eliminados na semifinal. Eles foram derrotados pelo francês Jeremy Chardy e pelo polonês Lukasz Kubot, que formam a parceria cabeça de chave número dois da competição, por 6/3 e 7/6 (7/5).

Mais cedo, Bellucci já havia sido eliminado também na chave de simples. Ele foi derrotado pelo jovem alemão Alexander Zverev, de apenas 18 anos. Agora, vai viajar para a Suíça, onde disputará o ATP 250 de Gstaad, onde já faturou dois títulos (2012 e 2009).

Em Bogotá, na Colômbia, a partida de Marcelo Demoliner, válida pelas quartas de final nas duplas, foi adiada para o sábado. Ele e o espanhol Adrian Menendez-Maceiras vão enfrentar o francês Edouard Roger-Vasselin e o checo Radek Stepanek.