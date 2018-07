André Sá se classifica para a final nas duplas em Bucareste

O brasileiro André Sá alcançou nesta sexta-feira a decisão da chave de duplas do Torneio de Bucareste, ATP 250 disputado em quadras de saibro. O mineiro e o australiano Chris Guccione avançaram com a vitória sobre o israelense Jonathan Erlich e o britânico Colin Fleming por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 22 minutos.

A vitória desta sexta foi a terceira de Sá e Guccione nesta semana em Bucareste. Primeiro eles passaram pelos atuais campeões do torneio, os romenos Marius Copil e Adrian Ungur. Depois, o triunfo foi sobre a dupla cabeça de chave número 2, formada pelos norte-americanos Eric Butorac e Scott Lipsky. Agora, para se garantir na decisão, derrotaram a quarta parceria pré-classificada.

Nesta sexta-feira, Sá e Guccione venceram o primeiro set por 6/4 após converterem dois break points e perderem o saque uma vez. Na segunda parcial, o placar se repetiu, com o brasileiro e o australiano sustentando sempre o serviço e conseguindo uma quebra de saque.

Na decisão da chave de duplas do Torneio de Bucareste, marcada para domingo, Sá e Guccione vão encarar a parceria que avançar na semifinal deste sábado, em que os romenos Florin Mergea e Horia Tecau vão duelar com os holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middlekoop.

Sá disputará no domingo e sua primeira final em 2016 e a décima de uma carreira em que ostenta dez títulos. No ano passado, ao lado de Guccione, o brasileiro foi campeão em Nottingham e vice em Shenzhen. Além disso, foi campeão em Buenos Aires, com o finlandês Jarkko Nieminen, e em Umag, com o argentino Máximo Gonzalez.

SIMPLES

As semifinais da chave de simples do Torneio de Bucareste estão definidas, com os espanhóis Fernando Verdasco e Guillermo García-Lopez se enfrentando em uma delas. A outras será entre o argentino Federico Delbonis e o francês Lucas Pouille.