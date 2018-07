André Sá supera Bellucci e Demoliner em Buenos Aires; Melo avança em Acapulco Atuando pela primeira vez ao lado do finlandês Jarkko Nieminen no circuito profissional, o brasileiro André Sá venceu os compatriotas Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/5, nesta quinta-feira, e garantiu vaga na semifinal da chave de duplas do Torneio de Buenos Aires.