André Sá supera norte-americanos e vai às semifinais nas duplas

O brasileiro André Sá está classificado às semifinais da chave de duplas do Torneio Bucareste. Em partida marcada pelo incrível equilíbrio no match tie-break, o mineiro e o australiano Chris Guccione avançaram na Romênia com a vitória sobre os norte-americanos Eric Butorac e Scott Lipsky por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 18/16, em 1 hora e 21 minutos.

A vitória desta quinta-feira serviu como vingança para Sá e Guccione, pois eles haviam perdido para a dupla dos Estados Unidos no único confronto anterior, nas semifinais da edição de 2015 do Torneio de Valência.

Agora, porém, Sá e Guccione se deram melhor e vão buscar uma vaga na decisão na partida contra o israelense Jonathan Erlich e o britânico Colin Fleming, dupla cabeça de chave número 4, tentando ampliar a boa campanha que já incluía a vitória sobre os atuais campeões do Torneio de Bucareste, na estreia.

Nesta quinta, então, Sá e Guccionne venceram a segunda dupla pré-classificada. No primeiro set, eles perderam o saque duas vezes. Depois, deram o troco do mesmo modo. Depois, no match tie-break, a vitória veio após a disputa de 34 pontos.

SIMPLES - O dia em Bucareste na chave de simples acabou ficando marcada pela eliminação dos dois principais candidatos ao título. O australiano Bernard Tomic, número 21 do mundo, perdeu para o holandês Robin Haase (64º colocado no ranking da ATP), por 7/6 (7/4) e 6/3. Já o croata Ivo Karlovic (29º) caiu por 6/3 e 6/4 para o francês Lucas Pouille (72º).

Os duelos das quartas de final em Bucareste já estão definidos e serão: Haase x Fernando Verdasco, Guillermo García López x Guido Pella, Marco Cecchinato x Federico Delbonis e Paolo Lorenzi x Pouille.