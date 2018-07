André Sá vai às semifinais na Bélgica e encara dupla número 1 do mundo

O brasileiro André Sá está garantido nas semifinais do Torneio da Antuérpia, na Bélgica. Nesta quinta-feira, o mineiro e o britânico Dominic Inglot superaram o favoritismo do uruguaio Pablo Cuevas e do espanhol David Marrero ao derrotá-los por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 11/9, em 1 hora e 24 minutos.

Sá e Inglot venceram a primeira parcial do duelo ao conseguirem três quebras de serviço, ainda que não tenham conseguido salvar os dois break points obtidos pela dupla adversária.

No segundo set, porém, eles nem ameaçaram o saque de Cuevas e Marrero, que venceram os 12 pontos disputados no primeiro serviço. E como perderam o saque uma vez, acabaram sendo superados na parcial por 6/3.

Assim, a definição do duelo seguiu para o match tie-break. A disputa foi muito equilibrada, mas Sá e Inglot venceram dois pontos disputados no saque de Cuevas e Inglot e asseguraram a passagem às semifinais no ATP 250 belga.

Assim, Sá se classificou pela terceira vez em 2016 à semifinal de uma competição da ATP - as outras foram no Torneio de Queen's e em Bucareste, ambas ao lado do australiano Chris Guccione. E nos dois casos, o brasileiro foi vice-campeão.

Agora, para igualar essas campanhas, Sá terá um enorme desafio. Afinal, nas semifinais, ele e Inlgot terão pela frente os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, que formam a dupla número 1 do mundo. Nesta quinta-feira, eles superaram de virada os argentinos Federico Delbonis e Diego Schwartzman por 6/7 (4/7), 6/4 e 10/5.